Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Crystal im Portemonnaie

Erfurt (ots)

Kleine Mengen Crystal entdeckten Polizeibeamte in dem Portemonnaie einer jungen Frau, die am Montagabend in der Hans-Sailer-Straße kontrolliert und durchsucht wurde. Die 22-Jährige war bereits zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben und der Polizei bekannt. Hinzu kam, dass auch ihr Personalausweis bereits abgelaufen war. Die Beamten stellten die Drogen sicher und erstatteten Anzeige. (CD)

