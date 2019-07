Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbrecher in Pizzeria

Erfurt (ots)

Offensichtlich nicht an italienischen Speisen waren Einbrecher interessiert, die am Montagmorgen in eine Pizzeria im Ortsteil Ilversgehofen eingebrochen sind. Sie beschädigten Spielautomaten und eine Kasse, um an Bargeld zu gelangen. Mit rund 3.000 Euro verschwanden die Einbrecher und hinterließen Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. (CD)

