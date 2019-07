Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Fahrt endete in Straßengraben

Erfurt (ots)

Glücklicherweise unverletzt blieb ein 35-jähriger Autofahrer, der am frühen Montagmorgen auf dem Egstedter Grenzweg von der Straße abgekommen und in den Straßengraben gefahren ist. Zeugen stellten den verunfallten Kleinwagen fest und informierten die Polizei. Der Fahrer hatte offenbar die Kontrolle über sein Auto verloren, da er Alkohol getrunken hatte. Das Messgerät zeigte über 1,6 Promille an. Der 35-jährige musste daraufhin seine Autoschlüssel und den Führerschein abgeben. Zusätzlich musste er zur Blutentnahme. (CD)

