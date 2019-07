Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Radfahrer verletzt

Erfurt (ots)

Leichte Verletzungen hat sich ein 62-jähriger Fahrradfahrer zugezogen, der am späten Montagnachmittag in einen Verkehrsunfall verwickelt wurde. Der 62-Jährige fuhr im Kreisverkehr der Dornheimstraße, als ihn dabei eine 57-jährige Autofahrerin übersah. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wobei der Fahrradfahrer stürzte und sich verletzte. Er musste in das Krankenhaus gebracht werden. (CD)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443-1503

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell