Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Vor Schreck gegen Infotafel gefahren

Erfurt (ots)

Eine 57-jährige Frau war am Montagnachmittag so erschrocken, dass sie mit ihrem Verkaufswagen auf der Schillerstraße einen Verkehrsunfall verursachte. Sie hatte in ihrem Renault tierische Produkte geladen. Während sie fuhr, fiel im Lieferwagen plötzlich etwas herunter, so dass es einen lauten Knall gab. Die Verkäuferin war so erschrocken, dass sie von der Straße abkam und direkt an einer Haltestelle vor eine Infotafel fuhr. Hierbei kam es zu ca. 2.000 Euro Sachschaden. Zum Glück blieb die Fahrerin unverletzt. (CD)

