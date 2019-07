Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Rad an Besitzer zurück

Sömmerda (ots)

Ein Fahrrad konnte am Montag wieder zu seinem rechtmäßigen Besitzer zurück. Dem 27-jährigen Besitzer war das Mountainbike im Juni in Sömmerda gestohlen worden. Als der junge Mann gestern Nachmittag sein Fahrrad wiedererkannte, war dieser umso erfreuter. Mit seinem Fahrrad war eine 38-jährige Frau unterwegs. Sie behauptete, dass sie das Mountainbike von jemanden abgekauft habe. Er rief die Polizei um Hilfe, die anhand der Rahmendaten den rechtmäßigen Besitz klären und das Fahrrad an den Besitzer herausgeben konnte. Die 38-Jährige erhielt eine Anzeige wegen Hehlerei. (CD)

