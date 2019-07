Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Evakuierung von Bürogebäude

Erfurt (ots)

Nachdem heute Vormittag innerhalb kurzer Zeit mehrere Mitarbeiter in einem Bürogebäude im Ortsteil Erfurt-Gispersleben über Übelkeit und Kreislaufprobleme klagten, wurde durch die Betroffenen die Rettungsleitstelle alarmiert. Daraufhin kam die Feuerwehr zum Einsatz und sorgte für die Evakuierung von 113 Beschäftigten. Der Rettungsdienst kümmerte sich um die medizinische Versorgung vor Ort und brachte insgesamt 19 Personen mit leichten Verletzungen in die Klinik. Die Ursache war vermutlich ein technischer Defekt, so dass es zum Auslaufen von bisher unbekannten Substanzen kam. Das Amt für Arbeitsschutz war ebenfalls vor Ort. Nachdem die Gefahr gebannt war, konnte gegen 13:00 Uhr das Gebäude durch die Beschäftigten wieder betreten werden. (CD)

