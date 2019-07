Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Voller Übermut

Erfurt (ots)

Was eine Gruppe junger Leute am Samstag dazu bewegt hat ein Verkehrsschild aus der Verankerung zu reißen, ist fraglich. Sie blieben auf jeden Fall nicht unbemerkt. Die fünfköpfige Gruppe verhielt sich so lautstark, dass sie am frühen Samstagmorgen eine Anwohnerin aus dem Schlaf rissen. Als sie die Gruppe mit dem Verkehrszeichen weglaufen sah, informierte sie die Polizei. Die Beamten konnten die Jungs und Mädchen kurz darauf stellen. Sie mussten das Parkverbotsschild wieder zurückbringen. Eines der Mädchen war noch nicht volljährig, so dass es von ihren Eltern bei der Polizei abgeholt werden musste. (CD)

