Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Moped gestohlen

Landkreis Sömmerda (ots)

In Rastenberg sind unbekannte Diebe am vergangenen Wochenende an das Moped eines 74-jährigen Rentners gelangt, dass er in seinem Schuppen stehen hatte. Die Diebe gelangten ohne große Hindernisse auf das Grundstück und entwendeten die grüne Simson im Wert von ca. 2.000 Euro. Die Polizei hat die Fahndung nach dem Zweirad eingeleitet. (CD)

