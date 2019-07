Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbruch Kindergarten

Erfurt (ots)

Am vergangenen Wochenende wurde in einen Kindergarten am Wiesenhügel eingebrochen. Heute früh fand eine Mitarbeiterin die Eingangstür der Einrichtung vollkommen beschädigt vor. Sie musste feststellen, dass sämtliche Schränke und Behältnisse geöffnet wurden. Es fehlten Laptops, Beamer und Werkzeug im Gesamtwert von 1.500 Euro. Die Polizei setzte einen Fährtenhund zur Absuche am Tatort ein und sucht nun Zeugen, die am vergangenen Wochenende verdächtige Beobachtungen am Haselnussweg gemacht haben, die möglicherweise mit dem Einbruch im Zusammenhang stehen könnten. Hinweise nimmt der Inspektionsdienst Erfurt-Süd, unter Tel. 0361/ 7443-0 (Vorgangsnummer 165278) entgegen. (CD)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443 1504

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell