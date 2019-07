Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: 2-Jähriger stürzte aus Fenster - Sömmerda

Erfurt (ots)

Ein 2-jähriger Junge ist am Sonntagnachmittag in Sömmerda bei dem Sturz aus einem Fenster schwer verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge war der Junge in einem unbeobachteten Moment an das offenstehende Fenster im ersten Obergeschoss gelangt, so dass es zum dem Unglück kam. Der Rettungsdienst kam zum Einsatz und brachte den schwer verletzten Jungen in die Klinik. Die Polizei wurde im Nachhinein von dem Unfall informiert und hat die Ermittlungen hierzu eingeleitet. (CD)

