Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbrecher in die Arme gelaufen - Erfurt

Erfurt (ots)

Heute Morgen lief ein Einbrecher Polizeibeamten in Erfurt Hochheim in die Arme. Der 29-Jährige wurde während der Streifenfahrt festgestellt und da er kein unbeschriebenes Blatt war, einer Kontrolle unterzogen. In seinem Rucksack fanden die Polizisten eine Axt. Es stellte sich heraus, dass der Langfinger erst kurz zuvor in eine Garage eingebrochen war. Der Dieb wurde vorläufig festgenommen. Woher die Axt stammt ist noch nicht klar, aus der Garage in Hochheim jedenfalls nicht. (JS)

