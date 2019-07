Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Brand an der Vilniuspassage

Erfurt (ots)

An der Vilniuspassage kam es in den Abendstunden des Sonntages zu einer Brandentwicklung im Bereich der Auffahrrampe zum Parkdeck. Hier geriet aus bisher ungeklärter Ursache der Innenraum einer Garage in Brand, wobei ein Sachschaden von derzeit mindestens 40.000 Euro entstand. Personen wurden nicht verletzt. Der Straßenbahnverkehr war durch den Brand kurzzeitig eingeschränkt. Die Kriminalpolizei Erfurt hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Brandursache oder verdächtigen Personen geben können, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei Erfurt, Tel.: 0361/744-1409, zu melden. (HL)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Inspektionsdienst Nord

Telefon: 0361 7840 0

E-Mail: dgl.lpi.erfurt.id-nord@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell