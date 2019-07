Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Polizei befreit ambitionierten Sportler aus Fitnessstudio

Erfurt (ots)

Beamte des Inspektionsdienstes Nord erreichte in der Nacht von Freitag auf Samstag die Mitteilung eines 21-jährigen US-Amerikaners. Dieser gab zuvor über den Polizeinotruf an, dass er in einem Fitnessstudio auf dem Anger durch die Mitarbeiter eingeschlossen wurde. Die Beamten stellten den Sportler vor Ort am Fenster winkend fest und konnten ihn in Folge durch Verständigung eines Verantwortlichen befreien. Vertieft in seine Sportübungen schien der Mann die Schließzeit des Studios vergessen zu haben. (HL)

