Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Wildunfälle

Landkreis Sömmerda (ots)

Im Zeitraum vom 28.06. bis 30.06. ereigneten sich im Landkreis Sömmerda insgesamt 8 Wildunfälle. In allen 8 Fällen ist ist ein Reh beteiligt. Kraftfahrer werden gebeten, gerade in den Abend - und Nachtstunden, mit erhöhter Aufmerksamkeit am Straßenverkehr teilzunehmen, um wechselnde Tier rechtzeitig zu erkennen und einen Zusammenstoß zu vermeiden. (wo)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Polizeiinspektion Sömmerda

Telefon: 03634 336 0

E-Mail: pi.soemmerda@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell