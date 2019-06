Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Brandfall

Leubingen (ots)

In Leubingen, Gartengrundstück Dahlienweg geriet am 29.06.2019 gegen 17:30 Uhr ein alter DDR Bauwagen in Brand. Der Bauwagen brannte komplett nieder und es entstand dadurch ein Sachschaden von ca. 1000 EUR. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen, da von einer Brandstiftung ausgegangen werden muss.

