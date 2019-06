Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Sachbeschädigung endet im Krankenhaus

Erfurt (ots)

Im Rahmen ihrer Streife stellten Beamte des Inspektionsdienstes Süd am Sonntagmorgen in der Krämpfervorstadt einen 26-jährigen Erfurter fest, welcher eine stark blutende Verletzung am Unterschenkel hatte und deshalb im Gehen beeinträchtigt war. Im Zuge der ersten Hilfe wurde er sodann zur Ursache seiner Verletzung befragt, zeigte sich diesbezüglich aber recht wortkarg.

Noch bevor der Verletzte zur medizinischen Versorgung ins Krankenhaus gebracht wurde, wurde jedoch bekannt, dass er kurz zuvor die gläserne Eingangstür eines Mehrfamilienhauses in der Leipziger Straße eingetreten hatte.

Der Vandale hat sich nun im Strafverfahren wegen Sachbeschädigung zu verantworten. (StSch)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Inspektionsdienst Süd

Telefon: 0361 7443 0

E-Mail: pi.erfurt.id-sued@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell