Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Folgenschwere Gartenarbeit

Erfurt (ots)

Als folgenschwer zeigten sich am Samstagvormittag die fleißigen Bestrebungen eines 57-jährigen Vieselbachers. Dieser hatte versucht, das Unkraut seiner Grundstückseinfahrt mittels eines Gasbrenners zu entfernen. Hierbei geriet eine, auf der Grundstücksgrenze gepflanzte Hecke in Brand. Das sich ausweitende Feuer griff in der Folge auf den PKW des Nachbarn über, welcher im Ergebnis einen Schaden von mehr als 35.000 Euro zu verbuchen hatte. (StSch)

