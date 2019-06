Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Feldbrand

Erfurt (ots)

In der Nähe einer Kleingartenanlage bei Erfurt-Gispersleben hat gestern Nachmittag ein Feld gebrannt. Daraufhin gingen viele Anrufe bei der Rettungsleistelle ein. Die Feuerwehr konnte das Feuer innerhalb kurzer Zeit unter Kontrolle bringen und löschen. Auch ein Polizeihubschrauber kam zum Einsatz, so dass das Ausmaß des Brandes besser eingeschätzt werden konnte. Gleichzeitig wurden auch Luftbildaufnahmen gemacht. Vermutlich war der Feldbrand durch einen Komposter entstanden, der sich in einem nahegelegenen Garten selbst entzündet hatte. Insgesamt brannten ca. 5.000 Quadratmeter Fläche ab. (CD)

