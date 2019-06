Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Unfall mit Reh

Landkreis Sömmerda (ots)

Ein Reh ist am Mittwochabend auf der Bundesstraße 4 in der Nähe von Schilfa vor ein Auto gelaufen. Der 51-jährige Renault Clio-Fahrer konnte dem Reh nicht mehr ausweichen und erfasste es mit seinem Auto. Das Tier verendete an der Unfallstelle. Am Auto entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. (CD)

