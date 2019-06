Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Besprüht

Erfurt (ots)

Eine böse Überraschung erlebte ein Lkw-Fahrer am Donnerstag, als er früh mit seinem Mercedes starten wollte. Die Plane und die Bordwand waren über mehrere Meter mit bunter Farbe besprüht. Der Lkw stand über Nacht auf der Höhe vom Bildungswerk in der Apoldaer Straße. Hinweise bitte an den Inspektionsdienst Erfurt-Nord, unter Tel. 0361/ 7840-0 (Vorgangsnummer 161831). (CD)

