Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Unfälle mit Motorrädern

Erfurt (ots)

Schwere Verletzungen hat ein 45-jähriger Motorradfahrer am Donnerstagabend bei einem Verkehrsunfall auf der Straße zwischen Erfurt und Waltersleben erlitten. Der Fahrer hatte aus unbekannten Gründen plötzlich die Kontrolle über seine Honda verloren. Er stürzte und rutschte mit dem Motorrad in den Straßengraben. Der Schwerverletzte musste in die Klinik gebracht werden.

Ein Vorfahrtsfehler löste am Nachmittag Am Urbicher Kreuz einen Verkehrsunfall aus. Der 39-jährige Fahrer eines Skoda übersah beim Abbiegen einen Motorradfahrer, so dass es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Der 53-jährige Yamaha-Fahrer stürzte und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Ein Rettungswagen kam deshalb zum Einsatz. Der Gesamtschaden wird auf 3.500 Euro geschätzt. (CD)

