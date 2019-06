Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbrecher kamen zur Tageszeit

Erfurt (ots)

Einbrecher sind mitten am Tage in ein Einfamilienhaus in der Feiningerstraße eingebrochen. Sie brachen über die Terrasse in das Haus ein und suchten offenbar nach Wertsachen. Mit rund 500 Euro Erspartem und mehreren Uhren verschwanden die Täter, bis die Eigentümer am Mittag nach Hause kamen. Der Sachschaden wird auf 500 Euro beziffert. Wer hat in dem Bereich, eventuell auch an den Wegen zwischen der Bundesstraße 7 und dem Ringelberg, verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise nimmt der Inspektionsdienst Erfurt-Süd, unter Tel. 0361/ 7443-0, mit Angabe der Vorgangsnummer 162588 entgegen. (CD)

