Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Fast zwei Promille

Erfurt (ots)

Seinen Durst muss ein Radfahrer mit Alkohol gelöscht haben, bevor er am Mittwochabend in Schlangenlinien und ohne Licht am Fahrrad, über die Friedrich-Engels-Straße fuhr. Nachdem der 30-Jährige in das Alkoholmessgerät gepustet hatte, zeigte der Wert fast zwei Promille an. Die Fahrt hatte für den Mann eine Anzeige und Blutentnahme zur Folge. (CD)

