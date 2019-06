Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Sportliche Fahrweise führte zu Unfall

Erfurt (ots)

Die sportliche Fahrweise eines 23-jährigen Autofahrers hat am späten Mittwochabend in Erfurt zu einem Verkehrsunfall geführt. Er war mit seinem Mazda RX8 vom Dittelstedter Weg gekommen und wollte auf die Weimarische Straße fahren. An der Kreuzung beschleunigte er seinen Mazda aber so stark, dass das Fahrzeugheck ausbrach und der junge Fahrer dabei die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Der Mazda geriet an die Bordsteinkante, drehte sich dabei um 180 Grad und schlitterte zwischen Bäumen hindurch über den Rad- und Gehweg, wo er gegen ein Werbeschild und einen Baum fuhr. Der 23-Jährige hatte großes Glück, dass er unverletzt blieb. Sein Auto allerdings wurde total beschädigt, so dass es abgeschleppt werden musste. (CD)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell