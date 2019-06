Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Gefährliche Hitze

Erfurt (ots)

Besorgt meldete sich am Mittwochmittag ein Autofahrer bei der Polizei. Am Erfurter Haarberg fuhr ein grüner Audi mit Schlängellinien vor ihm her und geriet immer wieder in den Gegenverkehr. Der Wagen fuhr weiter über die Ostumfahrung und wurde schließlich am Roten Berg im Erfurter Norden durch die Polizei gestoppt. Wie sich herausstellte, war der 49-jährige Fahrer durch die hohen Außentemperaturen dermaßen dehydriert, dass er nicht mehr im Stande war sein Auto zu fahren. Vorsorglich musste der Mann in ein Krankenhaus gebracht werden. Wer ein Fahrzeug fährt, ohne dazu gesundheitlich in der Lage zu sein und dabei andere gefährdet, macht sich strafbar. Der 49-Jährige hat sich nun wegen Straßenverkehrsgefährdung zu verantworten. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang Verkehrsteilnehmer, die durch den grünen Audi möglicherweise gefährdet oder geschädigt wurden. Der Mann fuhr von Tonndorf über Klettbach, den Haarberg, Niedernissa, die Ostumfahrung bis in die Stotternheimer Straße. Zeugen melden sich bitte beim Inspektionsdienst Süd (0361/7443-0) unter Angabe der Vorgangsnummer 161407. (JN)

