Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zimmerbrand

Erfurt (ots)

Polizei und Feuerwehr rückten in der Nacht zu Mittwoch, gegen 00:30 Uhr, zu einem Brand nach Molsdorf aus. Eine 18-Jährige hatte sich am Abend eine Kerze angezündet und schlief dabei ein. Die Kerze löste schließlich einen Brand im Zimmer aus. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr schnell gelöscht werden. Die 18-Jährige und ihre 42-jährige Mutter mussten mit dem Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht werden. Zur Höhe des Sachschadens können gegenwärtig noch keine Angaben gemacht werden. (JN)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443-1503

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell