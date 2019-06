Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Fette Beute

Erfurt (ots)

In der Nacht zu Mittwoch, gegen 02:00 Uhr, brachen unbekannte Diebe in eine Videothek in der Erfurter Innenstadt ein. Nachdem sie ein Fenster aufgehebelt hatten und in die Räumlichkeiten gelangten, machten sie sich an mehreren Ausstellungsvitrinen zu schaffen. Dabei lösten sie den Einbruchalarm der Videothek aus. Noch ehe der Sicherheitsdienst vor Ort eintraf, verschwanden die Diebe mit mehreren Handys, Tablets und einer Spielkonsole im Wert von fast 4.000 Euro. (JN)

