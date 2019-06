Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zeitungen und Wasser

Erfurt (ots)

Betrüger schlugen am Montagnachmittag in einem Handygeschäft in der Erfurter Innenstadt zu. Die zwei unbekannten Männer boten dem Mitarbeiter des Ladens ein Tablet und zwei Smartphones an. Der Händler war bereit 1.600 Euro für die Ware zu bezahlen. Die Männer zeigten sich damit nicht einverstanden, packten die Ware in eine Tasche und verließen kurzzeitig das Geschäft. Als sie den Laden wieder betraten forderten sie einhundert Euro mehr, womit sich der Handler einverstanden zeigte. Er übergab den Männern das Geld und nahm die Tasche entgegen. Erst später bemerkte er, dass die Tasche ausgetauscht wurde. Statt hochwertiger Technik fand er nur Zeitungen und eine Wasserflasche vor. (JN)

