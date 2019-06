Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: 5.000 Euro Sachschaden

Sömmerda (ots)

Auf Grund eines Vorfahrtsfehlers kam es am Dienstagnachmittag zu einem Unfall in der Freiligrathstraße von Sömmerda. Eine 38-jährige Caddy-Fahrerin beabsichtigte von der Lessingstraße auf die Freiligrathstraße aufzufahren. Dabei missachtete sie die Vorfahrt eines 28-Jährigen, der mit seinem VW Golf auf der Freiligrathstraße fuhr. Die beiden Autos kollidierten miteinander. Dadurch entstand Sachschaden in Höhe von 5.000 Euro. Glücklicherweise blieb es nur bei Blechschäden. Personen wurden nicht verletzt. (JN)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443-1503

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell