Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Dieb auf Shoppingtour

Sömmerda (ots)

Ein Dieb hatte es am Dienstagnachmittag auf eine 77-jährige Frau in Sömmerda abgesehen. Die Frau war gerade in einem Supermarkt in der Erfurter Straße einkaufen, als der Langfinger ihr unbemerkt das Portemonnaie aus der Handtasche stahl. Noch bevor die Frau den Diebstahl bemerkte und die EC-Karte sperren konnte, kaufte der Dieb innerhalb von nur 15 Minuten mit der Geldkarte in vier Geschäften ein und hob an einem Geldautomaten Bargeld ab. Der 77-Jährigen entstand dadurch ein Schaden von mehr als 2.000 Euro. (JN)

