Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Cannabis in Hosentasche

Sömmerda (ots)

Eine geringe Menge Cannabis hatte ein 22-jähriger Mann aus Sömmerda am Montag in seiner Hosentasche versteckt. Er wurde am Nachmittag von Beamten der Polizeiinspektion Sömmerda mit seinem Fahrrad angehalten. Wie sich herausstellte, gehörte das Fahrrad aber nicht ihm. Es stand seit zwei Jahren auf der Fahndungsliste der Polizei, nachdem es im Januar 2017 aus einem Keller in Erfurt gestohlen wurde. Der 22-Jährige musste die Drogen und das Gefährt den Polizisten überlassen. Außerdem wurde gegen ihn eine Anzeige erstattet. (CD)

