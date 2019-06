Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Fahrt vor Laterne

Sömmerda (ots)

Pech hatte ein 19-jähriger Autofahrer am Montagabend in Sömmerda. Seine Fahrkünste endeten am Lämmerrieth an einer Straßenlaterne. Er wollte mit überhöhter Geschwindigkeit in den Kreisverkehr fahren und fuhr dabei aber geradeaus, so dass sein VW Golf gegen die Straßenlaterne fuhr. Die Laterne wurde so stark verbogen, dass ein zuständiger Mitarbeiter der Stadtbeleuchtung vor Ort kommen musste. Glücklicherweise blieb der junge Autofahrer unverletzt. Sein Auto war allerdings so kaputt, dass es abgeschleppt werden musste. Der entstandene Gesamtschaden wird auf ca. 4.500 Euro geschätzt. (CD)

