Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Aufgebockt

Erfurt (ots)

Am Urbicher Kreuz suchten Diebe am vergangenen Wochenende einen Autohandel auf, um an die Alufelgen eines Audis zu gelangen. Sie bockten das abgemeldete Auto auf und montierten alle vier Räder im Gesamtwert von 500 Euro ab. Das Auto ließen sie ohne Räder aufgebockt stehen. Der Diebstahl wurde am Sonntag bemerkt. (CD)

