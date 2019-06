Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbruch Schule

Erfurt (ots)

Eine Schule am Erfurter Herrenberg war am vergangenen Wochenende das Ziel von Einbrechern. Sie brachen etliche Türen auf und gelangten an Schülerfahrtkarten im Wert von über 100 Euro. Die Täter durchwühlten sämtliches Mobiliar nach Wertgegenständen und hinterließen rund 1.000 Euro Sachschaden. (CD)

