Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Gleich drei Fahrräder weg

Erfurt (ots)

Auf gleich drei Fahrräder hatten es Diebe in der Steinstraße abgesehen. Sie gelangten in den Keller eines Mehrfamilienhauses und entwendeten alle drei abgeschlossenen Fahrräder. Der 32-jährige Besitzer meldete den Diebstahl am Montag der Polizei, nachdem er am Mittag den Diebstahl bemerkte. Der Gesamtwert der Fahrräder wird auf ca. 1.100 Euro geschätzt. An einem Fahrrad befand sich zusätzlich noch ein Kindersitz. (CD)

