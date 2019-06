Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Imkerwagen wurde zum Spielplatz

Erfurt (ots)

Ein abgestellter Imkerwagen lockte am Montagabend eine Gruppe Kinder zum Spielen an. Die Kinder kletterten über den Zaun auf das Betriebsgelände in der Magdeburger Allee und spielten an dem Imkerwagen. Besonders interessant muss für die etwa siebenköpfige Gruppe die Schutzbekleidung der Imker gewesen sein, die sie gerade am Wickel hatten als ein Straßenbahnfahrer in das Betriebsgelände eingefahren ist. Die ca. 8 bis 12-jährigen Kinder rannten daraufhin unerkannt weg. Es entstand zum Glück kein Sachschaden. Allerdings wurde wegen Hausfriedensbruch eine Anzeige erstattet. (CD)

