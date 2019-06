Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Wildwechsel mit Folgen

Landkreis Sömmerda (ots)

Wie gefährlich Wildwechsel sein kann, zeigte am späten Montagabend ein Unfall im Landkreis Sömmerda. Eine 56-jährige Frau fuhr mit ihrem Polo auf der B 176 von Tunzenhausen nach Wundersleben, als plötzlich ein Reh die Fahrbahn querte. Die Frau wich dem Tier aus und kam von der Straße ab. Hierbei geriet sie auf eine Leitplanke und wurde in ein angrenzendes Feld geschleudert. Ihr Polo kam auf der Seite zum Liegen. Die Frau konnte sich leicht verletzt aus ihrem Auto befreien. Am Polo entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von 7.000 Euro. Die Frau wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Während der Bergung des Unfallwagens musste die Bundesstraße kurzzeitig gesperrt werden. (JN)

