Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Pressemitteilung am 25.05.2019

Sömmerda/Erfurt (ots)

Die Thüringer Polizei freut sich auf Ihren Besuch beim Thüringentag in Sömmerda. An allen drei Tagen werden wir Sie auf der "Thüringen hilft" Meile auf dem Stadtring, zwischen Marktstraße und Kurze Gasse, gemeinsam mit unseren Partnern begrüßen. Mit Polizeitechnik und umfangreichen Beratungen, sowie Spiel und Spaß für die kleinen Gäste werden die Polizistinnen und Polizisten von Freitag bis Sonntag mit Rat und Tat zur Seite stehen. Die Bereitschaftspolizei hat sich angekündigt und wird den Wasserwerfer präsentieren. Wer sich die Fahrzeuge der Polizei, inkl. dem Polizeimotorrad genauer anschauen möchte, hat ebenfalls Gelegenheit dazu. Die Besucher, die eine technische Beratung zur Sicherheit von Haus und Hof wünschen, werden von Kollegen der polizeilichen Beratungsstelle über alle Tricks und Kniffe informiert und können sich vor Ort Sicherungssysteme für Türen und Fenster erläutern lassen. Am Freitag und Samstag wird es möglich sein, sein Fahrrad codieren zu lassen. Einfach den Eigentumsnachweis und das Fahrrad zur "Thüringen hilft" Meile mitbringen. Die Codierung schreckt Diebe ab und hilft außerdem aufgefundene Fahrräder den Eigentümern zuzuordnen. Mit der sogenannten Rauschbrille können Sie testen, was man im betrunkenen Zustand eigentlich noch wahrnehmen und leisten kann. Alle kleinen Gäste haben die Möglichkeit vor Ort an einem Malwettbewerb teilzunehmen. Die Kunstwerke zum Thema "Polizei" werden über alle drei Tage hinweg gesammelt und der Leiter der Polizeiinspektion Sömmerda, Torsten Donner, hat dann die Aufgabe das schönste Bild zu küren. Den Gewinner erwartet eine exklusive Führung durch die Polizeidienststelle mitsamt der Kitagruppe oder Schulklasse. Ausreichend Stifte und Papier sind vorhanden und alle sind herzlich eingeladen an dem Malwettbewerb teilzunehmen.

