Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Rein geschlichen

Erfurt (ots)

Heute Mittag bediente sich ein Dieb unbemerkt in einem Haus in Möbisburg. Der Unbekannte verschaffte sich Zutritt zu dem Objekt und gelangte in das Wohnhaus, obwohl die Eigentümerin zu Hause war. Im Obergeschoss durchwühlte der Dieb Schränke und stahl nach ersten Erkenntnissen Schmuck, Münzen und Bargeld. Als er flüchtete bemerkte die Eigentümerin die zugeschlagene Tür und musste feststellen, dass sie bestohlen worden war. Aktuell fahndet die Erfurter Polizei mit Unterstützung eines Fährtensuchhundes nach dem Langfinger. (JS)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell