Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Brände

Landkreis Sömmerda (ots)

Am Sonntagmittag kamen vierzig Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren bei Kannawurf zum Einsatz. Dort hatten sich neben einer Kiesgrube ca. 250 Quadratmeter Grasfläche entzündet. Die Kameraden der Feuerwehren sorgten für die Löschung des Brandes. Ein Schaden entstand nicht, es wurde auch niemand verletzt. Wenige Stunden später brannte in der Nähe der Deponie bei Weißensee eine kleinere Grasfläche von ca. 60 Quadratmetern ab. Auch hier kam die Feuerwehr, mit insgesamt 23 Kameraden von den Wehren aus Sömmerda und Weißensee, zum Einsatz. Ersten Erkenntnissen zufolge wird in beiden Fällen von Selbstentzündung ausgegangen. (CD)

