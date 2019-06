Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Gebissen

Sömmerda (ots)

Vor lauter Angst hat ein Hundebesitzer am Samstagnachmittag schnell seinen Dackel auf den Arm genommen, als er in Sömmerda spazieren ging. Ihm kam im Bereich der Weißenseer Straße ein freilaufender Schäferhund entgegengelaufen, der seinen Dackel anknurrte und versuchte zu beißen. Als der 58-Jährige seinen Dackel auf dem Arm hatte, wurde der Mann von dem Schäferhund in das Bein und den Po gebissen. In unmittelbarer Nähe hielt sich ein Pärchen auf, denen der Schäferhund offensichtlich gehörte. Der Dackelbesitzer begab sich aufgrund der Bissverletzungen in medizinische Behandlung. Die 38-jährige Hundehalterin konnte von der Polizei ermittelt werden. Trotzdem sucht die Polizei Zeugen, die kurz vor 15:00 Uhr, den Vorfall beobachtet haben. Diese mögen sich bitte bei der Polizeiinspektion Sömmerda, Tel. 03634/ 336-0 melden. (CD)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell