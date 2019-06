Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Alkohol getrunken

Erfurt (ots)

Innerhalb weniger Stunden wurden im Erfurter Stadtgebiet am vergangenen Wochenende drei Fahrradfahrer angehalten, die Alkohol getrunken hatten. Bei zwei der Fahrer, einem 27- und 34-jährigen Mann, zeigten die Messergebnisse beim Alkoholtest weit über zwei Promille an. Sie fuhren in Schlangenlinien und ohne Licht am Fahrrad in die Kontrolle. Alle drei Fahrer mussten zur Blutentnahme mitkommen und ihre Fahrräder stehen lassen. Sie erhielten außerdem eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. (CD)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell