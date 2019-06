Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Kind bei Unfall verletzt

Erfurt (ots)

Bei dem Zusammenprall von zwei Autos wurde am Sonntagmittag auf der Stauffenbergallee ein 12-jähriges Mädchen verletzt. Das Kind war als Beifahrerin in einem Renault unterwegs. Der 40-jährige Fahrer wollte in Höhe der Schlachthofstraße die Kreuzung passieren, als plötzlich ein VW vor dem Renault abbog. Der Renault-Fahrer konnte dem Pkw nicht mehr ausweichen, so dass es zum Zusammenstoß der beiden Autos kam. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Das Mädchen wurde ins Krankenhaus gebracht. (CD)

