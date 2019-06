Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Motorradfahrerin schwer verletzt

Landkreis Sömmerda (ots)

Für eine Motorradfahrerin hatte eine Nachtfahrt schwere Folgen. Sie war am späten Samstagabend auf der Landstraße zwischen Oberbösa (Kyffhäuserkreis) und Bilzingsleben (Landkreis Sömmerda) unterwegs, als ihr plötzlich ein Dachs vor das Motorrad lief. Die 51-jährige Fahrerin verlor die Kontrolle über ihr Motorrad und fuhr in den Straßengraben. Sie erlitt schwere Verletzungen, so dass sie mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden musste. (CD)

