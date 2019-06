Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Flüchtiger Täter wartet vor seiner Wohnung auf die Polizei

Erfurt (ots)

Im Erfurter Zentrum kam es am Sonntagabend zu einer Körperverletzungshandlung. Dem Täter gelang zunächst die Flucht. Der Geschädigte, welcher am linken Arm Schürfwunden erlitt, konnte die Spur des Täters jedoch aufnehmen und die Polizei zu dem Hauseingang eines Mehrfamilienhauses führen, in welches der Täter geflüchtet sein soll. Die eingesetzten Beamten betraten das Haus und konnten den alkoholisierten Schläger ohne größeren Aufwand lokalisieren. Er hatte sich nämlich ausgesperrt und wartete vor seiner Wohnung auf deren Eintreffen. Neben dem Verletzten hatte auch er einen Notruf abgesetzt. Er bat seinen Nachbarn, die Polizei zu rufen, um ihm im Rahmen seiner Schlüsselproblematik behilflich zu sein.(ER)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Inspektionsdienst Nord

Telefon: 0361 7840 0

E-Mail: dgl.lpi.erfurt.id-nord@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell