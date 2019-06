Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Restalkohol unterschätzt

Erfurt (ots)

Ein feuchtfröhlicher Vorabend wurde am 22.06.2019 einem 28jährigen VW-Fahrer zum Verhängnis. Er befuhr gegen 09:45 Uhr mit seinem Fahrzeug die Arnstädter Chaussee stadteinwärts. Aufgrund einer auf rot geschalteten Ampelanlage Höhe Schloss Hubertus hielten die vor ihm fahrenden Fahrzeuge. Der VW jedoch kam nicht mehr rechtzeitig zum Stehen und fuhr auf einen Mercedes auf, wobei Sachschaden von jeweils ca. 1.500 Euro entstand. Bei der Unfallaufnahme konnte durch die Polizeibeamten bei dem Unfallverursacher Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein durchgeführter Test ergab einen Wert von 0,36 Promille, was nach Würdigung der Gesamtumstände eine relative Fahruntüchtigkeit bedeutet. Auf Befragen gab er an, bis in die Morgenstunden einer Feierlichkeit beigewohnt zu haben. Im Zuge der Unfallaufnahme wurde nun eine Strafanzeige gegen den VW Fahrer wegen Gefährdung des Straßenverkehrs erstattet. Zudem wurde zur Beweissicherung eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein beschlagnahmt. (MF)

