Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Verkehrsdelikte

Landkreis Sömmerda (ots)

In der Nacht vom Freitag zum Sonntag konnten durch die Polizei Sömemrda gleich mehrere Verkehrsteilnehmer angetroffen werden, die es mit den Verkehrsregeln nicht ganz so ernst nahmen. Gleich zwei Fahrzeugführer ohne Führerschein wurden in Kannawurf kontrolliert. Während ein 27-jähriger zunächst über einen Feldweg flüchtete und sein Fahrzeug in einem unbeobachteten Moment abstellen konnte, vergas er allerdings seine Geldbörse im Fahrzeug, was die Identifikation für die Beamten erleichterte. "Früh übt sich..." dachte sich der Großvater eines 12-jährigen und ließ diesen ans Steuer. Die sichere Fahrweise lässt vermuten, dass es nicht die ersten Fahrversuche waren. Gegen die Fahrzeugführer und die verantwortlichen Halter wurden entsprechende Anzeige gefertigt.

Mit Führerschein, allerdings auch mit unerlaubten Substanzen im Körper war ein 32-jähriger Fahrzeugführer in Sömmerda unterwegs. Sowohl ein Alkohol- als auch ein Drogentest fielen positiv aus und erklärten, warum der Fahrer zuvor eine rote Ampel übersah. Nach der Blutentnahme wurde ihm die Weiterfahrt untersagt und ein Verfahren eingeleitet. (TS)

