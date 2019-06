Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Verkehrsunfall auf der B85

Großneuhausen (ots)

Am Samstagmorgen ereignete sich am Bahnübergang zwischen den Ortschaften Olbersleben und Großneuhausen ein Verkehrsunfall, bei welchem eine Person verletzt wurde. Der 52 jährige VW Fahrer unterschätze seine Geschwindigkeit in der dort befindlichen S-Kurve und verlor die Kontrolle über seinen Pkw. Das Fahrzeug überschlug sich in der weiteren Folge und kam erst im angrenzenden Straßengraben zum Liegen. Weitere Fahrzeuge, sowie der Bahnverkehr, wurden zum Glück nicht in den Unfall involviert. Der Mann kam zur weiteren Behandlung seiner Verletzungen, ins Krankenhaus nach Sömmerda.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Polizeiinspektion Sömmerda

Telefon: 03634 336 0

E-Mail: pi.soemmerda@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell