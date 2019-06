Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Vermisster 77 jähriger Mann aus Erfurt

Erfurt (ots)

Seit dem heutigen Tag um 12:15 Uhr wird Herr Wolf Dieter MEYER aus einem Seniorenheim am Juri-Gagarin-Ring in Erfurt vermisst. Herr Meyer ist 1,80 m groß, ca. 81 kg schwer und hat kurzes graues Haar. Er ist mit einem ärmellosen, schwarz/roten T-Shirt, einer dunkelblauen Jogginghose und grauen Turnschuhe bekleidet. Weiterhin trägt er am rechten Handgelenk ein Krankenhausarmband mit seinem Namen. Herr Meyer ist hochgradig dement und hat Parkinson. Er hat einen stark nach vorne gebeugten, langsamen Gang.

Hinweise zu dem Aufenthalt des Herrn Meyer nimmt der Inspektionsdienst Nord unter u.a. Telefonnummer sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Inspektionsdienst Nord

Telefon: 0361 7840 0

E-Mail: dgl.lpi.erfurt.id-nord@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

